إغلاق طريق القضارف مدني بسبب مقتل سائق ومساعده برصاص الشرطة





أغلق مواطنون، أمس الإثنين، الطريق القومي عند كبري الخياري الرابط بين ولاية القضارف والجزيرة، وذلك بسبب مقتل مواطن برصاص شرطي يتبع لديوان الزكاة. ووقعت الحادثة أثناء وقوف دورية الزكاة في الطريق القومي للقيام بمهامها المتعلقة بالتحصيل، وبينما صاحب العربة (جامبو) يقود عربته، تم إيقافه من قبل الشرطي. وبحسب إفادات البعض أن السائق أبلغ الشرطي بأنه يحمل مخلفات الذرة المُسمى بـ(البُتاب) وليس لديه ما يمكن أن يدفعه للزكاة وقام بقيادة عربته، ولحق به الشرطي فأطلق الرصاص على لساتك العربة ومن ثم قام بإطلاق الأعيرة النارية على السائق ومساعده، ليلقى السائق حتفه مباشرة بينما توفي الآخر أمس.

وناشد أهالي القتيلين، السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد القاتل، وأعلنوا رفضهم السلوك الإجرامي، ويرى البعض أن لا مبرر لإطلاق النار حتى وإن تجاوز السائق القانون، ويمكن اتخاذ أي إجراء آخر ممكن مثل أن يحمل لوحة العربة.

الخياري ـ مجاهد نصرالدين

صحيفة الحراك السياسي