كاتبة تتهم الفنانة غادة عبد الرازق بالسرقة





اتهمت كاتبة مقيمة في أمريكا الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بالسرقة.

وكشفت الكاتبة سوو شاهين أن النجمة الشهيرة استولت على إحدى بنات أفكارها لإنتاج مسلسل سيُعرض في شهر رمضان المقبل.

وأوضحت، أمس، خلال تصريحات لبرنامج «إي تي بالعربي»، أنها هي صاحبة فكرة مسلسل «تلت التلاتة»، موجِّهةً الاتهام إلى صُنَّاعه جميعاً.

وقالت إنه كان هناك وسيط جعلها تتواصل مع غادة، مشيرةً إلى أنه شرح لها أن الفنانة تبحث عن مسلسل للموسم الرمضاني يتكون من 30 حلقة.

وأضافت: «بالفعل، تحمست للموضوع، وتواصلت معها بعدما سجلت الفكرة في إحدى الجهات بأمريكا، وفي مصر أيضاً».

ولفتت إلى أنها تواصلت مع الفنانة التي بدورها أبدت رغبتها في مقابلتها، مؤكدةً إعجابها الشديد بالفكرة المطروحة.

وذكرت أنه بعد الاتفاق على سائر التفاصيل، عادت الكاتبة إلى محل إقامتها، على أمل العودة في الوقت المناسب لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع، إلا أنها فوجئت بعدها بما لم تتوقعه من فنانة كبيرة بشهرة غادة عبد الرازق.

وبينت أن شخصاً أعلمها بأن كاتبة أخرى أخذت فكرتها التي جرى الاتفاق عليها، لافتةً إلى أنه تم تغيير اسم العمل من «لعبة التغيير» إلى الاسم الحالي المعلَن عنه.

وذكرت أنها أرسلت إليها إنذاراً قضائياً وإلى منتج العمل، وبعدها علمت أن المشروع توقف تماماً، فاعتقدت أنها تراجعت عن قرارها بالحصول على الفكرة دون وجه حق.

واكتشفت بعد طرح البوستر قبل أيام، أنه تم الاستيلاء على عملها الفني دون الرجوع إليها إطلاقاً، مؤكدةً استمرارها في الإجراءات القانونية.