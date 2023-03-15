بالفيديو.. هل إرسال إيموجي “قلب أو وردة ” لامرأة يعتبر تحرش في السعودية؟





أوضحت المحامية نور بنت حسن، أن إرسال إيموجي قلب أو وردة لا يدخل ضمن جرائم التحرش.

ولفتت المحامية، إلى بعض المفاهيم الخاطئة التي سادت عند البعض بأن إرسال قلب لامرأة لا يعرفها ولا تربطه بها صلة قرابة وليست من المحارم تعتبر تحرش، مشيرة إلى أنهم استندوا في ذلك إلى ما نص عليه القانون بأن إرسال الرموز الخادشة للحياء تعتبر تحرش.

وأفادت “نور” خلال مقطع فيديو شاركته عبر تطبيق ” تيك توك”، أنه لا يوجد نص نظامي يقول إرسال إيموجي قلب لامرأة صورة من صور التحرش.

وأبانت أن الرموز الخادشة للحياء، هي رموز أخرى، فيها علامات تحرش، معلقة: لم أرى أي نص حكم لامراة رفعت قضية على شخص لأنه أرسل لها قلب وحكم لها القاضي بأنه تحرش.

صحيفة المرصد