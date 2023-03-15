بعد تبادل لاطلاق نار .. شقيق مدير عام جهاز المخابرات العامة يتعرض لنهب مسلح





ألقت سلطات الأمن بمدينة نيالا عاصمة جنوب دارفور القبض على عصابة مسلحة تستغل سيارة بدون لوحات بعد أن أقدمت على نهب شقيق مدير عام جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل عصر الثلاثاء بحي الوحدة جنوب المدينة.

وتمكنت العصابة من نهب شقيق المدير العام لجهاز المخابرات العامة بعد تبادل لاطلاق النار، بحي الوحدة وسط مدينة نيالا ما أدى إلى اصابة سائقه وأحد أفراد العصابة.

وقال مدير شرطة الولاية اللواء محمد أحمد الزين لدارفور24 أن القوات الأمنية إستطاعت القبض على أحد المتهمين والسيارة المستخدمة في عملية النهب وترويع المواطنين وانها تجري تمشيطاً في المنطقة للقبض على بقية أفراد العصابة.

وتعرض تاجران بسوق الذهب السبت الماضي إلى محاولة نهب فاشلة بذات الحي “الوحدة” بعد ان اعترض طريقهما مسلحون بذي مدني وأطلقوا عليهما وابل من الرصاص مما أدى إلى إصابة التاجر “الهادي أبكر” في ساعده الأيمن.

وتكررت ظاهرة النهب في وضح النهار بنيالا حيث درجت عصابات النهب المسلح في المدينة على استخدام سيارات من ماركة “أفانتي” لتنفيذ عمليات النهب بمدينة نيالا.

صحيفة الصيحة