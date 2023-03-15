قتل حماته وأبلغ الشرطة عن اختفائها





كشفت اعترافات أحد المواطنين المصريين كيف رتَّب وخطَّط لقتل والدة زوجته “حماته”، مشيرًا إلى أنه رتب للجريمة جيدًا، حسب قوله.

وقال إنه خطَّط لجريمة القتل قبل 3 أيام من تنفيذها بسبب وجود خلافات أسرية مع حماته، فاستغل زيارة زوجته للطبيب بصحبة شقيقتها، وفي هذا الوقت حضرت حماته إلى منزله بناء على اتفاق بينهما بعدما خدعها متعللا بوجود خلافات زوجية مع ابنتها.

وغافل المتهم حماته، وتدعى “فاطمة.م” وتبلغ من العمر 49 عامًا، عقب دخولها منزله وطعنها بضع طعنات حتى تمكن من قتلها خلال دقائق معدودة، بحسب “الوطن”.

وتخلَّص القاتل من جثة حماته بإلقائها في الطريق العام في البدرشين، وتمكَّن من تنظيف مسرح الجريمة من آثار الدماء قبل أن تعود زوجته إلى المنزل.

وكشف المتهم ،ويدعى “محمد.ك” ويبلغ من العمر 36 عامًا، عن تلقيه اتصالًا من نجل القتيلة يستفسر عنها، فأنكر معرفته بأي معلومات عنها وذهب إلى منزلها في قرية سقارة بالحوامدية وشارك في البحث عنها مع عائلتها ليبعد عنه شبهة القتل.

وزاد المتهم على ذلك بأنه توجه إلى مركز شرطة الحوامدية بالجيزة وحرر محضرًا باختفاء حماته، وبعد 3 أيام من البحث والتحري ألقت المباحث القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

من جهتها، أكدت زوجة القاتل (ابنة المغدورة) في تحقيقات النيابة أنها لم تلاحظ أي علامات ارتباك أو قلق على زوجها بعد تنفيذه للجريمة.

وذكرت أنها فوجئت بقتل والدتها بعد أن تم العثور على جزء من جثتها كان دفَنَه المتهم في منور المنزل، بينما تخلص من باقي الجثمان في الطريق العام.

إرم نيوز