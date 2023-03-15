الإرصاد: توقعات بإنخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغري في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة أنه من المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال أواسط وغرب البلاد وأجزء متفرقة من ولاية البحر الأحمر، وأن أعلى درجة حرارة متوقعة 40.0 م في مدينتي القضارف وأبونعامة وأن أدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 12.0 في مدينتي دنقلا والفاشر، وأن أعلى درجة حرارة سجلت ليوم الأمس كانت 40.7 في مدينة القضارف، وأدناها سجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر حيث كانت 12.4 درجة مئوية.

ومن أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا يغطي شمال، أواسط وغرب البلاد ومنخفض السودان الحراري والذي يغطي شرق وجنوب شرق البلاد.

سونا