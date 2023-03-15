(الكهرباء) تكشف موقف القطوعات خلال شهر رمضان





قال مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المهندس محمد التوم ان الصيانة الدورية لكل محطات التوليد المائي اكتملت بصورة تامة وجاري العمل في صيانة المحطات الحرارية وستنتهي الصيانة بنهاية هذا الاسبوع.

واشار في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الأزرق إلى أن وضع الكهرباء في شهر رمضان سيكون افضل بكثير، مشيرا إلى ان كل الماكينات بسد مروي تعمل بصورة طبيعية وتنتج 1250 ميقا واط يوميا والمياه متوفرة في كل الخزانات، وكشف عن صيانة تجري الان في ماكينة وحيدة في محطة ام دباكر الحرارية ويتوقع دخولها للخدمة الأسبوع المقبل وماكينة اخرى في بحري الحرارية ستعود للخدمة قبل بداية شهر رمضان، مشددا على ان الوضع الآن جيد، مطالبا المواطنين بضرورة ترشيد الكهرباء حسب الحوجة، وقال ان اليوم الاول والثاني والثالث من رمضان ستكون هنالك هجمة كبيرة من المواطنين على الكهرباء لكن الهيئة مستعدة للشهر الفضيل .

صحيفة الصيحة