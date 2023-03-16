(4) مليون سوداني يعيشون في مصر





قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الشعوب التي تعاني من صراعات سياسية أو عرقية أو دينية، من الممكن أن تحصل على وضعية اللاجئ وفقأ لاتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الملف.

وتابعت جبر، خلال برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten» أن عدد اللاجئين في مصر يقدر بـ300 ألف لاجئ، فضلا عن 9 مليون فالسودانيين عددهم 4 ملايين، والسوريون عددهم يقارب المليون، ومن جنوب السودان نصف مليون، ومجموعات أخرى من أفريقيا، خلاف وجود عدد كبير من المهاجرين لمصر بصورة غير شرعية، مشيرة إلى أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة تحتية من الصعب قياسها.

صحيفة الجريدة