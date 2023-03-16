“أبكت الجميع “.. قصة مؤثرة لشابة مصرية توفيت بالسرطان وهذا ما تركته في وصيتها





توفيت أم شابة بمرض السرطان في محافظة المنوفية بمصر ما أثار حزن جميع أهالي قريتها.

وبحسب “العربية . نت”، كتبت نيرمين صاحبة الـ 39 عاما، وصية مؤثرة على فيسبوك، قائلة: “وصيتي ليكم لما تسمعوا خبر وفاتي تحضروا دفنتي وقولوا لبعض نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقروا قرآن”.

وطلبت الشابة من مشيعي جثمانها أن يظلوا معها لساعة أو اثنتين بعد دفنها ليكونوا “ونسا لها”.

كما أوصت بالسؤال على أولادها، قائلة: “اسألوا على ولادي من وقت للتاني وخلوا بالكم منهم وبالذات زياد عشان متعلق بيا أوي”.

صحيفة المرصد