طبيبة سودانية في حالة غيبوبة منذ عامين بالمملكة العربية السعودية





اشتكى والد الطبيبة السودانية د. نهال مسعود التي دخلت في غيبوبة منذ عامين بالمستشفى الاهلي بمدينة الخفجي بالمملكة العربية السعودية بسبب خطأ طبي حيث تم حقنها بمصل عن طريق الوريد لتخفيف الألم الذي شعرت به أثناء اجرائها لعملية ولادة قيصرية وكان من المفترض أن يكون ذلك عن طريق العضل ، اشتكى من استمرار تجاهل الحكومة لحالتها ، وطالب الجهات المسؤولة عن العلاج بالخارج بتنبي مشكلتها والاسراع في انقاذها .

وقال والد الطبيبة مسعود لـ(لجريدة) إن المملكة العربية السعودية رفضت نقل ابنتي الى مستشفيات الرياض لأنها ليست مواطنة سعودية والحكومه السودانية لم تلتفت رغم الصيحات والترجي وأردف في ظل عمليه الشد والجذب والصراع على السلطه يضيع المواطن واعتبر أن المواطن ارخص شئ في الدولة السودانية ، وذكر رغم أن ابنتي دفعت للدولة كل ضرائبها قبل ان تدخل في غيبوبة و مصرف الراجحي بالمملكة أخذ عربتها رغم انها دفعت غالبيه الاقساط وكان المتبقي لها اربعه اقساط فقط وضاعت المبالغ التي دفعتها) ، ولفت الى أن المستشفى الذي كانت تعمل به قام بفصلها وأوقف مرتبها.