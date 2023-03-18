قُتل على يد زوجته .. أسرة قتيل أم درمان معتز مصطفى تصدر بياناً توضيحياً





أوضحت أسرة قتيل أم درمان معتز مصطفى يوسف أحمد، الذي لقي حتفه على يد زوجته، في بيان اليوم السبت، ملابسات الحادث، ودعت الجميع لترك الشائعات والالتزام بالمصداقية في تناول كل ما يتعلق بالحادث الأليم وترك القضاء يأخذ مجراه، في ملابسات الحادث الذي كان له وقع ثقيل عليها وعلى أصدقاء ومعارف المرحوم معتز.

ونفت أسرة معتز مصطفى يوسف احمد الذي لقي حتفه مساء الثلاثاء الماضي بمنزله بأم درمان، الشائعات التي أعقبت مقتله. وأكدت أنه قُتل إثر خلاف عائلي بحت بينه وزوجته في ساعة مبكرة من مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وقال البيان، إن أسرة معتز دعت جميع أفرادها لضبط النفس والتمتع بالحكمة والموضوعية وعدم التعاطي مع الشائعات ومروجيها، مشيرة إلى أن القتيل كان ضحية خلاف عائلي بسيط، تطور إلى استخدام العنف، نافيةً في ذات الوقت كل ما ورد على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص ملابسات وأسباب مقتله.

وكانت أخبار تم تداولها، حول سبب مقتل معتز من قبل زوجته لاكتشافها أنه كان متزوجاً من أخرى.

صحيفة السوداني