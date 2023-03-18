ضبط مستحضرات تجميل مخبأة داخل شحنة فول بأم درمان





أحبطت إدارة مكافحة التهريب، فرعية أمدرمان محاولة تهريب “300” كرتونة كريمات مختلفة مخبأة داخل هاوزر وقود عربة zs محملة بشحنة فول سوداني، بمنطقة جنوب أمدرمان.

وتعهد مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك، اللواء، مزمل علي عباس، بسد كافة الثغرات وضبط حالات التهريب والتصدي للمهربين.

وفي السياق، قال مدير دائرة مكافحة التهريب بالخرطوم، العميد خالد محمد صالح، إن قوات مكافحة التهريب بولاية الخرطوم تعمل وفق خطط مدروسة وانتشار واسع في كافة مداخل ومخارج الولاية لضبط كافة البضائع والسلع المهربة.

من جانبه، قال مدير فرعية أمدرمان، الرائد، محمد سليمان غندور، إن معلومات دقيقة توفرت للفرعية تم رصدها وضبط عربة zs تحمل”300″ كرتونة كريمات ومستحضرات تجميل مخالفة، جنوبي أمدرمان، ونوه إلى أن الضبطية تقدر بقيمة”40″ مليون جنيه، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم والمخالفات ووسيلة النقل.

صحيفة اليوم التالي