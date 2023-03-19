إمام مسجد يهاجم برنامج اغاني وأغاني





وصف إمام وخطيب مسجد على ابن أبي طالب بالحي الشرقي بمدينة ودالعباس ولاية سنار برنامج اغاني وأغاني الذي يبث خلال شهر رمضان بالترهات وانه لا يغني ولا يسمن من جوع ولا يفيد الإنسان شيء في الآخرة.

ودعا أمام وخطيب مسجد على ابن أبي طالب بالحي الشرقي بمدينة ودالعباس هجو احمد شرف الدين خلال خطبه الجمعة المصلين الي الاستعداد إلى طاعة الله بالتقوى والنأي عن المنكرات ومظاهر الدنيا.

ونبه شرف الدين المصلين الي أهمية ترويض النفس نحو طاعة الله بقراءة وتدبر كتابه خصوصاً خلال شهر رمضان.

صحيفة الصيحة