البرهان: المؤسسة العسكرية (أصلية) وليس لها إسبير ولا توجد قوة تحل محلها





قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن المؤسسة العسكرية (أصلية) وليس لها إسبير، ولا توجد قوة تحل محلها، وتابع: (وللأسف نرى في الساحة السياسية كلما ظهرت قوى يكون هنالك إسبير يتم استخدامه من قبل القوى السياسية، ولكن الإسبير تقليد ليس له منشأة، ولا يصمد).

وحذر البرهان، أمس خلال افتتاح أسواق البيع المخفض بمحلية كرري، من المتاجرة والمضاربة والابتزاز بقوت المواطن، واعتبرها أمراً سيئاً، مشدداً على ضرورة أبعاد الوسطاء، وذكر أن القوات المسلحة تسعى لفتح منافذ مباشرة للمواطنين، لتخفيف مصاعب الحياة عليهم .

وأكد البرهان، وقوف القوات المسلحة على قضايا الشعب بالحق، دون تدليس أو ابتزاز، وهذا ديدن القوات المسلحة، لافتاً إلى أن البلاد مقبلة على عملية سياسية بقلب مفتوح، لتحقيق الحكومة المدنية، وهذا أمر غير قابل للمساومة أو الابتزاز، وأضاف: “القوات المسلحة واعية و(مفتحة) وستخرج من العملية السياسية كما يتطلع الشعب” .

وأشار البرهان، الى إكمال الحكومة المدنية استجابة لرغبات الشعب، وسنترك المجال لقوة سياسية حقيقية ليست مزيفة، ولا تستعين بالبدائل، وتكون مدركة لهموم وتطلعات الشعب، داعياً الجميع للمشاركة في بناء الوطن.

أمدرمان: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني