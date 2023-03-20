(الحرية والتغيير) : لايمكن تعليق مصير الشعب بـ(جبريل ومناوي)





كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي محمد عبد الحكم بأن المواقيت المضروبة ما قبل رمضان، لم تكن لأجل تكوين الحكومة، وشدد بأن المواقيت المعلنة متعلقة بإنهاء العملية السياسية والانقلاب، مشيراً إلى أنَّ فترة تشكيل الحكومة القادمة غير محددة بسقوفات زمنية معينة.

وأضاف من الصعب أن نقول إن الحكومة ستكون بعد يوم أو يومين أوخلافه. وتابع “أي زول حدد زمن لتكوين الحكومة بكون كذاب”. وقطع عبد الحكم في حوار لـ(الحراك) ينشر بالداخل أن أي قوى خارج إعلان قوى الحرية والتغيير، ليس من حقها أن تلتحق بالاتفاق الإطاري، لافتاً إلى أن الباب مفتوح أمام حركتي جبريل ومناوي للتوقيع.

وأردف: نحن في انتظارهم. وزاد إذا تأخروا سنمضي إلى تشكيل الحكومة. وقال: لا يمكن أن نعلق مصير الشعب السوداني عليهم، موضحاً بأن لجنة التمكين ستعمل على إيقاف عبث “الفلول” عن الحكومة القادمة ، ونوه عبد الحكم بأن الحكومة المقبلة ستكون برئاسة مدني سيرأس القوات المسلحة والدعم السريع.

الخرطوم – أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي