الخرطوم .. أخطر معتادي بلاغات متابعة البنوك في قبضة الشرطة





قالت مباحث مكافحة سرقة العربات، إنّه تمّ القبض على اثنين من أخطر معتادي بلاغات متابعة البنوك البنوك بشارع عبيد ختم بالخرطوم.

وأفاد إعلام شرطة الخرطوم، أنّه أثناء عمل الفريق العامل في المتابعة بمنطقة الخرطوم شرق بشارع عبيد ختم، تمّ الاشتباه بعربة تقف أمام بنك الخرطوم.

وأضاف” فورًا تحرّك الفريق حيث تمّ حجز العربة من الإمام والخلف لضبط المتهمين الموجودين فيها إلاّ أنّ المتهمين لاذوا بالفرار تاركين العربة”.

وتابع” بعد مطاردة عنيفة استخدم فيها المتهمون السلاح الناري والمطاطي تمت السيطرة عليهم من قبل الفريق والقبض على عدد (٢) من المتهمين وضبط بحوزتهما عدد (٢) مسدس و(٤) طلقات وضبط عربة أفانتي يستخدمها المتهمون في أعمال المتابعة والكسر”.

وأردف” تمّ فتح بلاغات في مواجهتهما تحت المواد (٢٠/١٧٤ و ١٣٩) ق . ج والمادة ٢٦ أسلحة وذخيرة جاري التحري والتحقيق في البلاغات المدونة”.

باج نيوز