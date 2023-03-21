السعودية.. انتهاء خيار “الدفع الجزئي”.. 3 تعليمات مهمة عند سداد حجز “الحج”





كشفت وزارة الحج والعمرة، عن تعليمات مهمة يجب على الحاج الانتباه لها خلال سداد قيمة حج هذا العام.

وأوضحت الوزارة، أن تلك التعليمات تتضمن إتاحة سداد الحجز إلكترونياً فقط عبر نظام “سداد”، مع إمكانية الاستفادة من مهلة سداد الدفعة الثالثة إلى موعد أقصاه 10 /10 /1444 هـ.

ولفتت إلى أن التعليمات تؤكد انتهاء إتاحة خيار السداد بالدفع الجزئي بعد تاريخ 4 /7 /1444 هـ، مشيرةً إلى أن المتقدم على الحج يلتزم بإضافة المرافقين على نفس الباقة ومنشأة الحج.

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