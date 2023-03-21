تنويه عاجل لمركز الفلك الدولي بشأن رؤية هلال شهر رمضان





نشر مركز الفلك الدولي آخر صورة لهلال شهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهاراً قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

وذكر المركز أن هذه الصورة لهلال آخر شهر شعبان وليس هلال رمضان، مؤكدا أن رؤية هلال شهر رمضان اليوم الثلاثاء مستحيلة من جميع دول العالم الإسلامي.

وأوضح المركز أن وقت التصوير هو اليوم الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا.

وأوضح أنّ هلال آخر الشهر، لشهر شعبان 1444 هـ. وذلك كما تم تصويره نهارا قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، وقت التصوير الثلاثاء 21 مارس الساعة 10:45 صباحا. بعد القمر عن الشمس 7.1 درجة. ويبدو الهلال بصعوبة بسبب الأحوال الجوية المغبرة والغائمة جزئيا.

باج نيوز