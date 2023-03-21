بالفيديو.. شاهد ماذا أهدى شاب والدته في يوم عيد الأم





أهدى أردني أكمَلَ الثلاثين من عمره، والدته 30 ألف دينار ذهبًا، بالإضافة إلى باقة ورد وقرآن بمناسبة يوم الأم 21 مارس.

وحسب موقع “أخبار الأردن”، قال صاحبا محل أزهار في مدينة مادبا الأردنية، عمر معايعة وراقي معايعة: إن مبادرة الشاب جاءت تقديرًا لجهود والدته في حُسن تربيتها له لثلاثين عامًا؛ حيث إن كل سنة تربية تَمثلت في ألف دينار ذهب.

وكشف الأخوان “معايعة” أن باكج الذهب، ستنطلق من مادبا الثلاثاء الساعة الرابعة والنصف عصرًا باتجاه العاصمة عمان، لتجوب شوارع الجاردنز، وشارع المدينة المنورة، والصويفية، والعديد من مناطق عمان، حتى وصولها إلى والدة الشاب الأردني في الجبيهة.

صحيفة سبق