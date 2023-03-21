نهاية حقبة بيتزا «الدولار الواحد»





انتهت تلك الأيام عندما كان بالإمكان شراء شريحة بيتزا من أحد مطاعم نيويورك مقابل دولار واحد، إذ أعلن المطعم المعروف «2 بروس» عن رفع سعر شريحة البيتزا 50%، محطماً في سياق ذلك قلوب طلاب الجامعات الفقراء، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

وأفاد المطعم بأنه اضطر إلى رفع سعر الشريحة التي كانت في متناول الجميع إلى 1.50 دولار تماشياً مع التضخم، معلناً عن «وفاة» الأطعمة الشهية الرخيصة.

أوضح مالك المطعم الشريك، إيلي هلالي، لصحيفة «نيويورك وبست»: «بذلنا كل ما في وسعنا للحفاظ على الشرائح بالجبن عند دولار واحد مع رفضنا التنازل عن جودتنا، ولم نعد قادرين على تحقيق تلك المعادلة».

وكانت شركته قد رفعت الأسعار بالفعل إلى دولار ونصف في أحياء أخرى.

أوضح: «إن المشكلة الكبرى في الأشهر الأخيرة كانت استقرار أسعار الجبن عند متوسط أعلى مما كانت عليه في العقد الماضي»، مشيراً إلى أن تكاليف الجبن تشكل أكثر من 40% من فواتير طعام الشركة، في حين أكد شقيقه الشريك المؤسس، أورن هلالي، أن التضخم يدخل في كل مكون يستخدمه المطعم، في الدقيق والجبن والطماطم والقفازات والسلع ورقية والأطباق الورقية والمناديل وكل شيء.

وعلى أثر الإعلان، أعرب عدد من الطلاب عن انزعاجهم من الزيادة. فقال الطالب جيمس ديكامب في جامعة «ذا نيو سكول»: «عادة ما أحصل على ثلاث شرائح لكني الآن أحصل على شريحتين» لافتاً إلى ارتفاع السعر مرتين وثلاث مرات خلال العام الماضي. كذلك قال طالب جامعة نيويورك، ديفين فانبوفن، راثياً البيتزا بدولار واحد: «نيويورك هي المكان الأخير الذي يمكنك الحصول فيه على شريحة مقابل دولار».

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