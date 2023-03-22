مناوي يرد بعنف على ابراهيم الشيخ : لا مانع من ادخال البشير للعملية السياسية





قال مني أركو مناوي مسؤول الاتصال السياسي بقوى الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية، إن التصريح غير المسؤول من الرجل الستيني ، لا ادري صحة التقدير الستيني، في ظل “الكوسمتك المفرط” عليه؟ على كل لا مانع في طلبه ادخال شريكه التجاري عمر البشير في العملية السياسية، طالما يحمل الجنسية السودانية، فقط المطلوب هو شهادة البراءة من المحاكم المحلية والدولية.

وجاء حديث مناوي ردا على تصريحات للقيادي بالمؤتمر السوداني، إبراهيم الشيخ قال فيها إن إن القائمة التي قدمها مناوي لضمها للاتفاق الاطاري تحتوي على 16 مجموعة ماغاب منها إلا البشير وكلهم من شركاء اصيلين لحكومة البشير ويريد بها اغراق العملية السياسية.

صحيفة الصيحة