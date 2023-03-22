الشيخ الزين يغادر إلى إثيوبيا ويعتذر للمصلين في السيدة سنهوري





غادر الخرطوم يوم الأربعاء فضيلة الشيخ الزين محمد أحمد إلى دولة إثيوبيا في رحلة دعوية رسمية من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا، وسيؤم المصلين لصلاة التراويح بعدد من المساجد والمجمعات الإسلامية بالعاصمة أديس أبابا.

وتستغرق الزيارة عشرة أيام، يطوف خلالها على عدد من مساجد إثيوبيا.

واعتذر الشيخ الزين لجموع المحبين والمُصلين مرتادي مسجد السيدة سنهوري خلال شهر رمضان عن فترة غيابه عن البلاد على أن يعود يوم الجمعة الموافق 31 مارس الجاري.

الواحة_ خاص