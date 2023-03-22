بمناسبة عيد الأم فنان يهدي والدته “طقم ذهب”





أهدي الفنان محمد بشير الشهير بـ”الدولي” والدته الفنانة القديرة، حنان بلوبلو، طقماً من الذهب الخالص بمناسبة عيد الأم.

وعلقت بلوبلو “يا ريت أحضروا وأشوف جديدو ، ولدي أنا وروحي البريدو، شكراً محمد بشير على هدية عيد الأم” .

وقالت”ربنا يحفظكم لي أنت وإخوانك وتفضلوا أجمل هدية في حياتي)

يذكر أن الفنانة حنان بلوبلو ظلت تدعم نجلها الفنان محمد بشير فنياً من خلال اختيار الأغنيات والألحان، وتوجيهه بحكم خبرتها الطويلة في المجال، ودائماً ما تكرر أن نجلها مستقبله الفني كبير.

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني