محكمة في السودان تصدر حكمًا قاسيًا على متهمي الحاوية الخطيرة





يؤكّد عصمت علي أنّ الجمارك تعمل على أمن وسلامة واستقرار الوطن والمواطن وحريصة كلّ الحرص على أنّ ينال ضعاف النفوس الجزاء.

قضت محكمة جنايات بورتسودان بالبحر الأحمر، بالسجن المؤبّد لأربعة مدانين، بعد تكثيف التحريات والسرعة في إجراءات القبض والمتابعة وجمع المعلومات من قبل قسم جنايات جمارك البحر الأحمر .

وقال مدير قسم جنايات جمارك البحر الأحمر، عصمت علي أحمد أوشيك، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، إنّ المتّهمين قد قاموا بالاشتراك في قضية حاوية المخدرات التي تمّ ضبطها من قبل قوات الجمارك بالميناء الجنوبي والتي تحتوي على (165,956) حبة مخدر الكبتاجون بما يعادل (29,540) كيلوجرام وذلك حسب شهادة المعمل الجمركي.

وأضاف”المتهم الأول (أ ج ع) وهو مستلم البضاعة والمتهم الثاني (ش م أ) وهو صاحب البضاعة يحمل جنسية أجنبية والمتهم الثالث (م ع ج) وهي من قامت بإعداد المستندات وتأجير السجل التجاري لاستيراد مثل هذه السموم والمتهم الرابع (س ج ك) وهو صاحب السجل التجاري”.

باج نيوز