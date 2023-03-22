مفاز بشرى تشارك في مسلسل مصري





شاركت الممثلة السودانية، مفاز بشرى، في مسلسل مصري بعنوان “مفترق طرق” بمشاركة الممثلة هند صبري، وإياد نصار، وماجد المصري.

وسيتم عرض المسلسل خلال شهر رمضان على قناة MBC ومنصة “شاهد”.

قصة المسلسل مأخوذة من المسلسل الأمريكى “The Good wife” إنتاج محمد مشيش وإخراج أحمد خالد موسى.

ووصف المتابعون الخطوة بالممتازة للتعريف بالممثلين السودانيين على النطاق العربي والخروج من المحلية، مؤكدين وجود عدد كبير من المبدعين السودانيين القادرين على الوصول للعالمية لكن تقف الإمكانيات حجر عثرة في طريقهم.

يذكر أن الممثلة مفاز بشرى عضو بمجموعة الكورال الغنائية ، شاركت مؤخراً في المسلسل السوداني “سكة ضياع” الذي قدم في شهر رمضان الماضي وحقق نسبة عالية من المشاهدة.

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني