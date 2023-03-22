سلطات مطار الخرطوم توقف مسافرًا





أعلنت السلطات في مطار الخرطوم، عن إيقاف مسافر بحوزته 2 طبنجة بدون رقم متسلسل و689 قطعة ذخيرة مختلفة من العيارات من دون أيّ مستنداتٍ رسمية.

وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم، جمال الفكي أونسة، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، إنّ هذه الأسلحة والذخائر كانت بصحبة مسافر قادم إلى داخل البلاد عبر خطوط أجنبية.

وتابع” من خلال الرصد والمتابعة المستمرة ويقظة منسوبي الجمارك بمطار الخرطوم تمّ ضبطه واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المضبوطات والمتهم”.

باج نيوز