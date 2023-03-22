بالفيديو.. عريس يرفض الزواج في ليلة الزفاف لأن العروس لم تقدم له دراجة نارية مع المهر!





أظهر مقطع فيديو رفض عريس “هندي” إتمام الزيجة من عروسه لأن أهلها لم يحضروا “دراجة نارية”.

ورغم أن أهل العروس أحضروا الكثير من الأدوات والأجهزة المنزلية، فإن العريس أصر على رفض إتمام الزيجة.

ويظهر الفيديو ، تشاجر أحد أهل العروس مع العريس بعد أن ذكر له الأدوات التي تم إحضارها.

وأثناء ذلك، قال أهل العروس لـ “العريس”: أنت قمامة ولست مثل أبنتنا فأنت بلا شهادة تعليمية بينما هي متعلمة.

صحيفة المرصد