



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023م

صحيفة الانتباهة

مسوّدة نهائية للاتّفاق السياسي خلال أيام.

مقتل 3 أشخاص بنيران مسلّحين وحالة ترقّب أمني بغرب دارفور.

توقف الإذاعات الولائية عن العمل في اليوم الأوّل من رمضان.

لجنة المعلمين: تأجيل امتحان الشهادة قرار صائب وأحد مطالبنا.

اتفاق على تشكيل لجنة للتشاور السياسي بين السودان واليمن

صحيفة السوداني

لجنة صياغة الاتفاق النهائي تعقد اجتماعها الأوّل بالقصر.

خبراء يعدّون خارطة طريق من 730 يومًا للإصلاح الاقتصادي.

2.6 مليون جنيه تكلفة الحج جوًا من الخرطوم.

تعليق إغلاق الطريق القومي قطاع حلفا أشكيت.

إعادة القبض على زوج القتيلة أديبة بعد 5 أعوام على مقتلها

صحيفة الصيحة

اجتماعات مكثّفة بالقصر لـ”إنجاز” الاتّفاق النهائي.

إعلان إجراءات حجّ العام الحالي وزيادة في التكلفة.

تقرير دولي:”90″ حالة وفاة بالسودان وأكثر من “130” حادث عنف سياسي خلال شهرين.

الدعم السريع تطالب بتطبيق القانون على مرتكبي جريمة”الحرابة”.

عقب توسّع الاحتجاجات..السلطات تتراجع عن نزع أراضي بـ”وادي حلفا”.

صحيفة النيل الدولية

عدد رياضي الجمعة

في تصفيات أمم افريقيا.. السودان يخسر من الجابون

الأهلي يخصص 100 تذكرة لجماهير الهلال السوداني من 50 الف تذكرة

خلال دقيقتين.. مدافع إنجلترا يخرج مطرودا أمام إيطاليا