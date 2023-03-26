مقتل مواطن بطعنة (مقص) أثر نقاش حول ضربة جزاء





لقيّ المواطن عبدو محمد بلة الذي يسكن المويلح بغرب أمدرمان مصرعه على يد صاحب أحد أندية المشاهدة الأسبوع الماضي، بعد أن سدد له طعنة قاتلة بـ(مقص)، وقال عم القتيل حافظ أبكر علي لـ(الجريدة) أن ملابسات الواقعة تدور حول أن الجاني والمجني عليهما دخلا في نقاش عادي، ومغالطات عقب مبارة الهلال بدوري أبطال أفريقيا الأسبوع الماضي، حيث كان قد أحتفل المجني عليه بإضاعة ركلة الجزاء، الأمر أثار حفيظة وغضب الجاني ليستل (مقص) كان بيده مسدداً له طعنة قاتلة أودت بحياته، وأشار إلى أنهم فور وقوع الحادثة، وشرعوا بعدها بإتحاذ الإجراءات القانونية، وذكر أن الشرطة قد باشرت تحرياتها حول الواقعة، وأكد أنهم حتى اللحظة لم يقرروا موقفهم كأولياء دم.

الخرطوم- عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة