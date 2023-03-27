في جلسة (توباك ورفاقه) .. مفاجآت تُربك هيئة الأتهام والمُتحري





* المتحري الثاني: المتهم الثالث ليس له علاقة بطعن وقتل العميد

* المُتحري: المتهم الثالث ليس له أي دور في مقتل العميد بريمة، ولا توجد علاقة لا تربط المتهمين ببعض

*هيئة الاتهام في الحق الخاص: إذا كان المتهم الثالث ليس له علاقة بطعن أو قتل العميد فلماذا هو موجود هنا؟

انعقدت جلسة الأمس في محكمة معهد العلوم القضائية باركويت بحضور هيئات الدفاع والاتهام، وأولياء الدم، والمتهمين، النائب العام، وقد حضر المتهمين عند الساعة الواحدة ظهراً، وحضور المتحري الثاني العقيد شرطة حامد شاندينا لمواصلة مناقشة محضر التحري.

مفاجآت

عند بداية الجلسة تداخلت دفاع المتهم الثالث سعاد محمد لمناقشة المتحري الثاني العقيد شرطة حامد شاندينا على يوميات التحري، قائلة: ذكرت في إجابة سابقة بأن الجريمة وقعت بين الساعة الثانية والثانية وربع ظهراً، على الرغم من أن هناك عدد من مواقع الصحف الدولية من بينها صحيفة اماراتية، موقع تركي نشرت بأنه تم قتل عنيد شرطة بالاحتياطي المركزي السوداني عند الساعة الخامسة والنصف صباحا، هل تحريت من ذلك؟ فأجاب ابداً لم اتحر من المعلومة.

وأشارت للمتحري بأن الشرطة السودانية أصدرت ثلاث بيانات حول قوع الحادثة عند الساعة الثانية ظهرا، وكانت بعد كل خمس دقائق تقوم بتعديل البيان، هل تحريت من ذلك، فأجاب: وقالت بالعودة إلى محضر التحري ذكر أحد الشهود بأن في يوم 10 وجد العميد في مستشفى الشرطة أورنيك مرضى، وكان العميد في أرونيك مرضى منذ يوم 10 تم استدعاءه الساعة السابعة مساء وتم اقتياده بواسطة أفراد يرتدون زي ملكي؟، هل تحريت من ذلك فأجاب لا لم اتحر

وأضافت: بالعودة إلى تحريز متعلقات المتهمين، هل حرزت متعلقات العميد وماهي؟ نعم، كاكي، وقاطعته: هل حرزت المفكرة والتلفون والسلاح؟ لم يتم تحريزها، واردفت: على الرغم من أنه يوجد أحد الشهود ذكر بأنه استلم كافة تلك المقتنيات للمقدم فوراً، هل تحريت من ذلك أو اتصلت عليه عبر الهاتف وتسليمه لمعرفة مكالمته لأهميتها كبينة؟ فأجاب لم اتصل، ومضت متى تم القبض على المتهم الثالث؟ واذكر للمحكمة الموقرة الزمن بالتحديد؟ ومن نفذ القبض؟

فأجاب: تم قبض المتهم الثالث بتاريخ 13/1/2022م بواسطة شرطة شعبة الخرطوم وسط، المساعد معتصم ابراهيم، بالإضافة إلى شعبة الميدان الموجودة وغير موضح اسماء الفريق، اما حول تحديد الزمن لا يوجد زمن محدد وغير موضح في يومية التحري.

وتابعت: من خلال التحريات كان المتهم موجود في المسجد من الذي أرشد إلى مكانه؟ وهل هناك مصلين في المسجد بمعيته؟ فأجاب: نعم المتهم تم القبض عليه من داخل مسجد خالد ابن الوليد بالخرطوم 3 ويبعد من محيط شروني مسافة بعيدة، والذي أرشد عليه مصدر تابع لشعبة وسط الخرطوم، وأرشد عليه بأن المتهم داخل المسجد، وقال: أما حول وجود مصلين في المسجد بمعيته نعم يوجد إحدى عشر شخص مع المتهم الثالث، عندما تم القبض عليه لم يرد على اي من المتهمين؟ ولم يسجل اعترافا قضائياً؟ ولم يذكر اي أقوال مخالفة للقانون؟ فأجاب: المتهم لم يذكر أي شيء، وواصلت: يا سيادة المتحري بالعودة للمعروضات التي قدمت للمحكمة مستندات اتهام هل تخص المتهم الثالث؟ وهل المستند 11 (قميص المتهم) كدليل اتهام، هل به دم العميد؟ أجاب ليس له علاقة بمقتل العميد، وكان المتهم عليه آثار ضرب والدم يسيل على وجهه، وملابسه حيث ذكر في أقواله بأن العساكر اعتدوا عليه بالضرب. وقاطعته: حسب أقوال المتهم في يوميات التحري ذكر بأنهم اعتدوا عليه بالضرب، وأن من بينهم فرد يحمل سكين حاول ذبحه هل لاحظت يا(شانتيا) آثار نحر في عنق المتهم؟ كما ذُكر في صفحة (3) بأنه كان موجود في أركويت عند الساعة الثانية والنصف ظهراً؟ وهل يوجد ما يؤكد بأنه جاء قبل الساعة الثانية ظهراً من خلال تحرياتك؟ وهل الشقة التي تم تفتيشها بواسطة الملازم بابكر هل لها علاقة بالمتهم؟

فأجاب: لم أنتبه لوجود دماء في عنقه، أما المتهم ذكر في أقوال التحري بأنه عند الساعة الثانية والنصف تقريبا نزلوني في شروني. أما الشقة ليس لها علاقة بالمتهم الثالث. وأردفت: يا سعادة المتحري وضح للمحكمة من خلال التحري ما هو دور المتهم الثالث في الفعل التجريمي للعميد بريمة؟ وهل قام بطعن العميد؟ وضح علاقة المتهم الأول محمد آدم أرباب “توباك” بالمتهم الثالث والرابع والخامسة؟

فأجاب: المتهم الثالث ليس له أي دور في مقتل العميد بريمة، وقال أما حول العلاقة لا تربطهم أي علاقة مع بعض. وقالت توافقني بالمراجعة حول اورنيك الرقيب الذي تم طعنه لم تجد اورنيك بمستشفى الشرطة بتاريخ 26/1/2022م ، فأجاب: نعم راجعنا سجلات مستشفى الشرطة ولم نجد أي اورنيك الشرطي مصاب بتاريخ 13/1/2022م.

لا يوجد شاهد عيان أخر

عقب انتهاء دفاع المتهم الثالث سعاد احمد محمد من مناقشة المتحري، تداخل دفاع المتهم الرابع المحامية انعام عتيق لمناقشة المتحري قائلة هل توافقي من خلال تحرياتك بأن المكان مسرح الجريمة مزدحم بالمتظاهرين والعساكر سواء كانوا بزي رسمي أو مدني؟ فأجاب: نعم. توافقني بـأن حسب إفادة الشهود كأن هناك سحب كثيفة بسبب أطلاق الغاز المسيل للدموع، مما يؤثر على حجب الرؤية؟ ومضت: يا سيادة المتحري ذكرت في يومية التحري بأن تم ارسال صور المشاركين في المظاهرات للتعرف عليهم بتاريخ 15/1/2022م ماهي النتيجة؟، فأجاب: بالضبط في ذات التاريخ تم ارسال صور المشاركين في المظاهرات للمساعد عبد المجيد بشعبة الميدان بالخرطوم ولم ترد الينا إفادة ولا توجد نتيجة حولها في اليومية، وقاطعته: توافقني بأن كل الشهود الذين استجوبتهم خلاف معتصم لا يوجد شاهد عيان على ارتكاب الحادثة؟ فأجاب: نعم لا يوجد شاهد عيان غير معتصم . وأضافت: بالعودة لمصعب سمير الشهير بمصعب شريف يعتبر شخصية مشهورة واشتهر بعمل “لايفات” للمواكب في صفحته الشخصية بـ”فيسوك” ومعروف لدى القوات الأمنية؟ ومن واقع يومية التحري تم اعتقاله عقب ذهابه إلى ترس الشمال بواسطة الأجهزة الأمنية هنالك؟ كما أنه لا يوجد من الشهود ذكر شكلاً أو وصفاً لمصعب خلاف معتصم؟ فأجاب: نعم

علاقة الأمن بالبلاغ؟

وتابعت: بعد تحويل البلاغ والقبض على مصعب قابلته في مكتب النيابة مع المتحري الرابع محمد زين العابدين، بأي صفة كنت حضور؟ وما هي علاقة الأمن بالبلاغ؟ فأجاب: علاقة الأمن بالبلاغ تم تكوين فريق للتحري في البلاغ بواسطة لجنة وتكلفه اللجنة للاستعانة فيما تراه مناسب لكشف الجريمة، وقاطعته: انت ايضاً وجودك من كنت تراه مناسب؟ وهل النيابة لها علم بأن الأمن يحقق في الجريمة؟ فأجاب: كنت موجود كعضو لجنة، وقال: اما حول علم النيابة بأن الأمن يحقق في الجريمة نعم 90% لها علم.

اختلاف في اقوال الشهود

وبعد ذلك تداخل دفاع المتهمة الخامسة المحامي محمد زين تتفق معي بأنه يوجد اختلاف في أقوال الشهود على حسب يوميات التحري؟ وأن اسماعيل نورين هو سائق مأموريات وليس السائق الخاص؟ هل تحريت من اين سلاح المرحوم؟ واين مدير مكتبة؟ فأجاب لم اتحر من ذلك.

سؤال لم يتم الرد عليه

من جهتها تداخلت هيئة الاتهام في الحق الخاص لمناقشة المتحري قال عضو الهيئة ياشناتينا ذكرت من خلال مناقشة دفاع المتهم الثالث بأن المتهم ليس له علاقة بطعن أو قتل العميد فلماذا هو موجود هنا؟ صمت المتحري لاكثر من عشرة دقائق ثم قال: بناءً على أقوال الشاهد معتصم بأن المتهم قام بطعني، فاقطعه عضو الهيئة: ما علاقة طعن معتصم بقتل العميد ، لم يرد المتحري على ذلك السؤال، ومضى عضو هيئة الاتهام قائلا : ياشانتينا شاهدت الفيديو هل تحريت من ذلك؟ ومن الذي ظهر ويحمل سكين على الفيديو؟ فأجاب لم اتحرى حول الفيديو ، أما الذي ظهر في الفيديو هو معتصم المبلغ. وفي نهاية الجلسة قرر قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي إلى الأحد القادم لمناقشة المبلغ.

فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة