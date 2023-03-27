محكمة الشهيد محجوب تمهل المتهم الثامن أسبوعين لإحضار شهوده





أمهلت محكمة الشهيد محجوب التاج، طالب كلية الطب بجامعة الرازى، الذى اغتيل فى 24 يناير 2019 فى جلستها الاثنين بمجمع محاكم الديوم برئاسة مولانا عثمان عبدالقادر ، قاضى المحكمة العامة دفاع المتهم الثامن لإحضار شهود دفاعه فى جلسة المحكمة فى العاشر من أبريل القادم .

وكانت هيئة دفاع المتهم الثامن قد أشارت فى بداية الجلسة إلى أن شاهدى الدفاع رفضا الحضور لجلسة اليوم بحجة خوفهم من أن توجه تهمة تحت المادة (130) القتل العمد، والمادة (121) الإشتراك الجنائى خاصة وأن هيئة الاتهام قد سبق لها أن تقدمت بطلب حول أحد شهود الدفاع لتحويله إلى متهم لإقراره بأنه كان مشاركا مع القوة التابعة لهيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات التى داهمت جامعة الرازى يوم الحادث.

ولكن هيئة الاتهام ردت أن النيابة العامة سبق أن فصلت الاتهام فى مواجهة سبعة متهمين آخرين ولم يكن من بينهم هذين الشاهدين ، أو الشاهد الذى أدلى بشهادته، والذى اعترضت عليه النيابة ، كما أن المحكمة نفسها وفرت الحماية لهؤلاء الشهود .

إلى ذلك أمهل مولانا عثمان عبدالقادر وفقاً لـ (سونا) هيئة الدفاع عن المتهم الثامن فرصة أخيرة لاحضار شهود دفاعه فى جلسة المحكمة القادمة فى العاشر من أبريل ومعهم خبير التشريح بناءا على طلب دفاع المتهم الثامن .

وأشارت إلى أن (9) من أفراد هيئة العمليات كانوا قد وجهت لهم المحكمة تهمة القتل العمد والاشتراك الجنائى ، بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين لعدم كفاية الأدلة فى مواجهتهما .

صحيفة اليوم التالي