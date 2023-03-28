التفاصيل الكاملة لضبط أخطر شبكة إجرامية لتزييف العملات





شرعت المحكمة أمس، في محاكمة شبكة إجرامية تتألف من (5) متهمين تنشط في تزييف وتوزيع العملة المحلية، وذلك إبان القبض عليهم إثر مبايعة صورية نفذتها معهم الشرطة بمناطق متفرِّقة بأم درمان وبحوزتهم (1.5) مليون جنيه، مزيَّفة وغير مبرئة للذمة.

معلومات وشبكة وقوة

وكشف المبلغ شرطي يتبع للشرطة الأمنية أمس، أمام محكمة مكافحة الإرهاب (1) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، عن تفاصيل القبض على المتهمين ووضع حد لنشاطهم الإجرامي، كاشفاً عن ورود معلومات إليهم تفيد بوجود شبكة تتألف من (5) أشخاص ينشطون في تزييف العملات المحلية، مشيراً إلى أنه وبموجب ذلك تم تكوين تيم قوامه (10) أفراد من الشرطة الأمنية لمتابعة ورصد حركة المتهمين على ذمة الدعوى الجنائية.

خطة ومبايعة وإيقاف

وتسلسل المبلغ في إفاداته للمحكمة وأكد لها بأنه وبموجب ذلك قام بتنفيذ خطة للإيقاع بالمتهمين واحداً تلو الآخر وذلك عن طريق وصولهم للمتهم الأول بمنطقة قندهار أقاصي أمبدة وإيهامه بأنه في حاجة لشراء مبلغ مليون جنيه سوداني، مزيَّف، مبيِّناً بأن المتهم الأول وقتها وافق على عملية بيع العملات واتفقا على موعد للتسليم، موضحاً بأنه ووقتها أبلغه المتهم الأول بأن كمية الأموال المزيَّفة قد نفدت لديه- إلا أنه سيقوم بإبلاغ المتهم الثاني لتوفيرها وإحضارها، مشيراً إلى أنه ووقتها أجرى الأول محادثة هاتفية مع المتهم الثاني الذي حدَّد لهما مكاناً للقائهما بمنطقة الراشدين بأمبدة وحينها أحضر بحوزته معروضات البلاغ مبلغ مليون جنيه، داخل كيس ودلف به إلى داخل السيارة التي كان يقودها وبرفقته شرطي آخر من التيم والمتهم الأول، وأبان المُبلِّغ بأنه وفي تلك الأثناء تم تطويق المتهمين الأول والثاني والقبض عليهما وهما داخل السيارة برفقتهما وبحوزتهما الأموال المعروضات بعد أن اتضحت للتيم بأنها مزيَّفة من شكلها وفحصها لأنها لاتشبه الأموال المبرئة للذمة العادية المتدوالة .

محادثة هاتفية واتفاق

وأوضح المُبلِّغ بأنه وعقب القبض على المتهمين الأول والثاني أخضعهما التيم لتحريات ميدانية أفصح خلالها المتهم الثاني بأن الأموال المزيَّفة يحضرها له المتهم الثالث وقام بالإرشاد عنه بعد أن أجرى محادثة هاتفية معه وطالبه بأن يحضر بحوزته مبلغ من المال، موضحاً بأن المتهم الثالث وافق على ذلك واتفق مع الثاني لقائه بغرب مقابر حمد النيل بأمبدة.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة