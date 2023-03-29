نبيل أديب : الكرت الأساسي في تشكيل الحكومة في يد البرهان





أكَّد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة في التحقيق في فض الاعتصام الخبير القانوني د. نبيل أديب، بأن الكرت الأساسي في تشكيل الحكومة المقبلة في يد البرهان. وقال “نكون حالمين لو رأينا غير كده”، مشيراً بأن الاتفاق الإطاري جعل مسألة هيكلة القوات المسلحة في يد العسكريين، لافتاً بأن البرهان حينما أشار بأن المؤسسة العسكرية لن تخضع إلا لحكومة منتخبة كان يقصد هذه الجزئية، ونادى أديب في تصريح لـ(الحراك) المؤسسة العسكرية، إلى الخضوع للقرارات والتشريعات التي تصدر من الحكومة سواء أكانت حكومة منتخبة أو انتقالية.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي