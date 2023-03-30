لعملها دون تراخيص اغلاق عدد من المؤسسات الصحية بالجزيرة





نفذ المجلس القومي للادوية والسموم فرع ولاية الجزيرة حملات تفتيشية بالتعاون مع ادارة العمل الخاص بوزارة الصحة ولاية الجزيرة والامن الاقتصادي بالولاية شملت المراكز الصحية والصيدليات والمستوصفات الخاصة بمناطق الهدي بمحلية المناقل والفريجاب بمحلية الحصاحيصا اسفرت عن اغلاق لعدد من المؤسسات الصحية التي تعمل بدون تراخيص ومصادرة كميات من الادوية الغير مسجلة بوزارة الصحة واوضح دكتور حبيب الله النور رئيس المجلس القومي للادوية والسموم بالولاية ان المجلس قام باتخاذ الاجراءات اللازمة باغلاق عدد من المؤسسات الصحية المخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل مؤكد استمرار المجلس في مواصلة الحملات التفتيشية الهادفة لحماية صحة المواطن ..

الخرطوم:ام بلة النور

صحيفة الصيحة