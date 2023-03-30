بالفيديو.. سرق سيارة شرطة لتقليد مشهد سينمائي.. فلقي مصرعه





انتهت مطاردة عالية السرعة في ولاية كاليفورنيا بمأساة عندما قرر رجل سرقة سيارة دورية شرطة وتقليد مشهد سينمائي.

وسرق الرجل، الذي ورد أنه يعاني من مشاكل في الصحة العقلية، سيارة الشرطة بعد حادث تصادم في منطقة سانتا كلاريتا.

وسرعان ما بدأت الشرطة بمطاردته، قبل أن يسحب بندقية ورشاشًا آليًّا، على الرغم من أن التقارير تشير إلى أن أسلحة الشرطة بداخل السيارة كانت مؤمنة.

قفز من السيارة وهي تسير بسرعة 45 ميلاً في الساعة على الطريق السريع 138، لتصطدم رأسه بالأرض ويفقد الوعي

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قرر الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، اللجوء إلى حيلة رآها على الأرجح في أفلام هوليوود، وهي القفز من السيارة وهي تتحرك بسرعة عالية، حتى لا تجد الشرطة الوقت لإيقاف سيارتها بينما يلوذ بالفرار.

إلا أنه سرعان ما اصطدم بالواقع وقوانين الفيزياء، حيث قفز من السيارة وهي تسير بسرعة 45 ميلاً في الساعة على الطريق السريع 138، لتصطدم رأسه بالأرض ويفقد الوعي.

وهرع إليه رجال الشرطة وطلبوا العناية الطبية على الفور، وبدؤوا في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، لكن دون جدوى، حيث توفي على الطريق وتم نقل جثته إلى جانب الطريق حتى وصلت سيارة الإسعاف لنقله لمستشفى أنتيلوب فالي، حيث تم إعلان وفاته.

وقال أليك بيريدا، ضابط “حزب الشعب الجمهوري”: “أجرى أفراد حزب الشعب الجمهوري في الموقع إجراءات لإنقاذ الأرواح وتم نقل السائق إلى مستشفى أنتيلوب فالي، حيث أعلن عن وفاته”.

يذكر أنه بعد أن قفز الرجل من السيارة، انحرفت عن الطريق واصطدمت بعمود إنارة قريب.

وكشفت السلطات أن الشرطي قائد السيارة المسروقة قد غادر سيارته للحظة لتفقد أحد ضحايا حادث التصادم الأول، عندما سرقها الرجل ووصل بها لسرعات بلغت 100 ميل في الساعة خلال المطاردة.

إرم نيوز