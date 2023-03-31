جدول امتحانات الشهادة الابتدائية بولاية الخرطوم لعام 2023





انعقد أمس الخميس اجتماع اللجنة العليا لامتحان الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2023 بقاعة إجتماعات بالوزارة بحضور أعضاء اللجنة العليا من الادارات التعليمية والجهات التأمينية الشرطة والمخابرات ووزارة المالية والتحصيل الموحد والمتابعة برئاسة وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور قريب الله محمد احمد الذي أكد على أهمية امتحانات الشهادة والسرية المتبعة في جميع أعمالها لارتباطها بسمعة الوطن واخلاق المواطن وشرف المهنه.

هدف الاجتماع إلى تأكيد أدوار وأعمال أعضاء اللجنة العليا ومتابعة خطة الإدارة العامة للقياس والتقويم ومدى استعداداتها لإجراء امتحان الشهادة الابتدائية والخطة الأمنية والتمويل .

في ذات السياق اطمأن الاجتماع إلى فراغ الإدارة العامة من مرحلة إعداد الامتحان وعلى أبواب الطباعة.

وأعلنت الجهات الأمنية عن خطة أمنية محكمة لمتابعة الامتحان في جميع المراحل إلى الوصول لآخر مرحلة بوضع التلاميذ لآخر ورقه امتحان.

اكد الاجتماع على البرمجة المالية لبنود الصرف الجداول الزمنية المحددة بالتنسيق مع وزارة المالية للوفاء بكافة الدفعيات.

سونا