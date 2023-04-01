الفنانة ميادة قمر الدين ترد على منتقدي الدراما السودانية: (عندنا 100 طريقة صوفية مع أن الدين واحد وعندنا 100 حزب والسياسة واحدة ومانافعة ذاتو..قلتوا لى منتظرين التغيير؟)





ردت الفنانة السودانية المعروفة ميادة قمر الدين على الهجوم الذي تتعرض له الدراما السودانية بعد الانتشار الواسع للمسلات السودانية هذا العام.

وكتبت ميادة مدافعة عن الدراما السودانية في تدوينة لها تابعها محرر موقع النيلين, وقالت الفنانة الملقبة بملكة الرق في تدوينتها التي أرفقت معها صورة الممثل السوري الراحل دريد لحام: (زماااان سألوا الفنان (دريد لحام) فى لقاء تلفزيونى عن سبب عدم إنتشار الدراما السودانيه عربياً وعالمياً….فقال ليهم (لانهم مابيعكسوا واقعهم).

وتابعت الفنانة: (ولما نجح فلم( ستموت فى العشرين) عرفت فعلاً إنو كلام (دريد لحام) صاح ….!!هسه لما بدينا نعكس في حقائق واقعية والدراما ماشه فى خط إجتماعى صادق ….ظهرت أصوات نقد هدام ومعاكسة وهجوم غير مبرر).

وختمت تدوينتها التي رصدها محرر موقع النيلين: (نحن طبعاً بلد موبوء عندنا ١٠٠ طريقة صوفية مع أن الدين واااااحد… وعندنا ١٠٠ حزب والسياسة واااحدة ومانافعة ذاتو… والاعجب عندنا ٤ دساتير وما شغالين بي ولا واحد فيهم!!!قلتوا لى منتظرين التغيير؟!!!).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين