انتقادات واسعة لبرامج رمضان





(1)

بالطبع رمضان شهر مختلف عن بقية الشهور في كل تفاصيله وبالنسبة للقنوات الفضائية هو موسم للإنتاج البرامجي ومحاولة لكسب أكبر قاعدة من المشاهدين .. ومن هم أهم من المشاهدين .. وهم المعلنون الذين أصبحوا يتحكمون في محتوى أي برنامج .. ذلك هو الوضع الراهن الذي يجب علينا التسليم به .. أن هذه القنوات مقيدة بنوع من البرامج بحسب مزاج المعلن .. ونجد أن الكثير من القنوات إن لم يكن كلها تشترط مبدأ الرعاية بغض النظر عن محتواه .. لذلك الملاحظة العامة على كل البرامج إنها بلا محتوى يهم المشاهد والذي يجد نفسه مجبراً لمشاهد برامج تفرض عليه إجباراً.

(2)

رمضان هذا العام والأعوام السابقة والأعوام المقبلة ستظل البرامج كما هي بلا جديد يذكر.. فهي برامج تنتج على طريقة (copy& paste) كلها مستنسخة من بعض وإن تغيَّرت واختلفت الأسماء .. ولو توقفنا قليلاً في البرنامج الشهير “أغاني وأغاني” .. هو يعتبر البرنامج الأعلى مشاهدة وأكثر البرامج حصداً للرعايات ورغم توافر أرضية عالية من الإمكانات ولكن البرنامج عبارة عن نسخة مكررة من العام الذي سبقه .. حيث لم يقدم البرنامج مطرباً واعداً يمكن الرهان عليه .. وهم يدعون بأنه برنامج توثيقي وهو أبعد البرامجي عن فكرة التوثيق بطريقة سليمة وممنهجة .. وعلى برنامج “أغاني وأغاني” يمكن القياس على فقر القنوات في التفكير خارج الأطر التقليدية للبرامج .. ويمكن أن أقول وبكل قوة عين أن قنواتنا وبرامجها تنتج على طريقة (مكنة التصوير).

صحيفة الصيحة