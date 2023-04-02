حريق يقضي على (30) منزلاً بمحلية اللعيت





إطمأن المدير التنفيذي لمحلية اللعيت بولاية شمال دارفور محمد محمود حماد خلال زيارته التي قام بها أمس السبت برفقة مدير مكتب زكاة محلية اللعيت بالإنابة محمد موسى فاشر لحي الأمل بمدينة اللعيت، إطمأنا على الأحوال العامة للمواطنين الذين تضرروا بالحريق الذي إندلع نهار أمس الجمعة وقضى على (13) منزلاً مشيداً بالمواد المحلية بكامل محتوياته بصورة كلية وعدد (17) منزلآ بصورة جزئية كما قضى الحريق على المحصولات الغذائية والمبالغ النقدية التي تجاوزت مبلغ (5) ملايين جنيه حيث قدمت المحلية دعمآ نقديآ بينما قدمت الزكاة دعماً عينياً ونقدياً للأسر المتضررة.

صحيفة التيار