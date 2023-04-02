الطبيب السوداني المفقود .. هل سقط من الكوكب؟





(70) يومًا منذ اختفاء الطبيب عامر حسن، والذي اختفى قسريًا شرق العاصمة السودانية، ولم تسفر تحقيقات الشرطة عن الوصول إلى “أي معلومة” كما تقول عائلته.

عامر حسن (40 عامًا) طبيب اختصاصي في طب المجتمع، وصل إلى السودان قبل شهرين وأقام مع عائلته شرق العاصمة السودانية؛ لكنه خرج ذات يوم ولم يعد حتى اليوم.

وتواصل الشرطة عمليات التحريات والبحث -بحسب مصدر من العائلة تحدث معه “الترا سودان”- لكن لم تسفر عن أي شيء، أو حتى مجرد خيوط تشير إلى موقعه الأخير.

وقال مصدر من النيابة العامة لـ”الترا سودان”، إن الأمل لم ينقطع في العثور على الطبيب المفقود، والنيابة تبذل قصارى جهدها في معرفة المعلومات من الشرطة حول عمليات البحث.

وكانت عائلته نفذت وقفة احتجاجية منتصف مارس الماضي أمام مبنى النيابة العامة لتسليط الضوء على قضية الطبيب المختفي قسريًا منذ أكثر من شهرين.

وقالت سلاف إبراهيم -وهي من أقرباء الطبيب المختفي لـ”الترا سودان”- إن هناك أمل بعودة الطبيب لم ينقطع يومًا، لذلك تواصل عائلته في الاستفسار عن عمليات البحث مع الشرطة واللغز المحير “أين ذهب الطبيب عامر حسن؟”.

صحيفة الصيحة