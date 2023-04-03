بالفيديو.. التقطتها كاميرا المسجد.. لحظة وفاة أردني بصلاة فجر العاشر من رمضان





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن، مقطع فيديو للحظة وفاة أحد المواطنين أثناء أدائه صلاة الفجر داخل مسجد في محافظة إربد.

وحسب وسائل إعلام أردنية، أظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة بالمسجد، تواجد الشخص المتوفي في أحد الصفوف الأمامية لصلاة فجر يوم السبت العاشر من شهر رمضان المبارك، وفجأة سقط مفارقًا الحياة.

وحسب صحيفة “الغد” الأردنية، فإن الشخص الذي توفى أثناء صلاته يدعى محمد فريج البشتاوي.

وقد ترحم رواد مواقع التواصل الاجتماعي على المرحوم ودعوا له بالرحمة والمغفرة في أيام شهر رمضان المبارك.

صحيفة سبق