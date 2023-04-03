ضبط شحنات مواد غذائية وملابس ومركبات غير مقننة بالقضارف





أوقفت شرطة مكافحة التهريب بولاية القضارف 12 شاحنة محملة بمحصول فول الصويا قادمة من إحدى دول الجوار تم ضبطها بمحليتي باسندة والقلابات الشرقية تقدر قيمتها بمبلغ مئة وخمسين مليون جنيه زنة ١٣٠ طنا كانت في طريقها إلى العاصمة الخرطوم بغرض تصديرها إلى دولة مجاورة أخرى، وفي السياق نجحت شرطة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف في إحباط دخول ٧٠ طنا من الملابس المستعملة كانت في طريقها إلى القضارف بنقاط تفتيش الشقراب والخياري، كما أوقفت مكافحة التهريب ٦٠ سيارة غير مقننة والتي تعرف بالبوكو، وأكد والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب، خلال مخاطبته قوات الجمارك ومكافحة التهريب بالقضارف بحضور لجنة الأمن، حرص الأجهزة الأمنية وحكومة الولاية على حماية الاقتصاد الوطني والتصدي للمخربين وضعاف النفوس، وقال إن انتشار الأجهزة الأمنية والجمارك يعزز من تأمين الحدود وانسياب الحركة التجارية الحدودية، من جهته أكد اللواء حقوقي مدثر حسب الرسول مدير شرطة ولاية القضارف استمرار جهود الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى في تأمين كل مناطق الولاية بالتنسيق مع الولايات الحدودية للحد من الجرائم الحدودية والعابرة لتحقيق نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد العميد شرطة ابراهيم بخيت مدير شرطة جمارك ولاية القضارف، انتشار شرطة مكافحة التهريب لحماية الاقتصاد الوطني والحد من التهريب ودخول البضائع غير المقننة للحفاظ على صحة الإنسان والموارد وأضاف بأن هنالك إنتاج محلي من فول صويا وآخر يأتي من الخارج لذا نسعي لاتباع الاشتراطات الصحية والحجر الزراعي، مبينا بأن انتشار الجمارك ورقابة كل المنافذ الحدودية يأتي ويتم التزام منهم بحماية ثروات وموارد السودان.ّ

صحيفة الجريدة