جرائم وحوادث
بحوزتها مدفع .. القبض على عصابة خطيرة
ألقت قوة مشتركة من الشرطة والقوات المسلحة والدعم السريع بمنطقة الرقبيات 620 كيلو متر جنوب مدينة الضعين القبض على عصابة مسلحة تتكون من ثلاثة أشخاص اعتادت ، على ممارسة النهب المسلح على الطريق الرابط بين منطقة سماحة الحدودية بين دولة السودان وجنوبه .
وقال المدير التنفيذي لمحلية بحر العرب دكتور محمود جابر بحسب “دارفور24 ” ان العصابة المسلحة تتكون من ثلاثة أشخاص ارتكبت أكثر من ثمانية حادث مسلح خلال شهر واحد .
وأضاف “بعد أن كثرت الشكاوي من ممارسات المجموعة ، تشكلت قوة مشتركة للقبض عليها وبعد متابعة دقيقة لتحركاتها تمكنت القوة من القبض عليهم وبحوزتهم مدفع رشاش وثلاثة قطع أسلحة يدوية” .
وذكر ان العصابة المسلحة نهبت عربات تعمل التجارة الحدودية ثمانية مرات ونهبت تجار جنوبيين مرة واحدة.
صحيفة الصيحة