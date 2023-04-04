بدء محاكمة أجنبية بتهمة الاتجار في المخدرات





عقدت المحكمة أمس، أولى جلساتها في محاكمة أجنبية من دولة مجاورة على ذمة اتهامها بالاتجار في المخدرات وذلك عقب القبض عليها وبحيازتها (225) حبة كوزموز مخدرة بلون أبيض مخبأة داخل حمالة صدرها وذلك بمنطقة السوق المركزي جنوب الخرطوم.

ضبط وحبوب مخدرة

ومثَّل المتحري مساعد شرطة يتبع لمكافحة المخدرات بمحلية جبل أولياء يونس يوسف أيام، أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سرالختم عثمان، بأنه وبتاريخ 29 يناير 2023م أبلغ المُبلِّغ شرطي يتبع لمكافحة المخدرات قائلاً بأنه تم ضبط المتهمة الأجنبية وبحوزتها (225) حبة كوزموز مخدرة بلون أبيض خبأتها على صدرها، وذلك داخل منزلها جنوب العاصمة الخرطوم، مشيراً إلى أنه وبموجب ذلك تم اقتياد المتهمة إلى قسم الشرطة وتدوين بلاغ ضدها بالحادثة.

بيع وتعاطي حبوب

في ذات السياق تلا المتحري أقوال المتهمة الواردة بيومية التحري عليها أمام المحكمة، حيث أنكرت جميع ماورد فيه جملة وتفصيلاً، والتي أشارت فيها بأنه وفي يوم الحادثة كانت بمنزلهم برفقة مجموعة نسوة يحتسون القهوة وداهمتهم قوة من الشرطة وأخضعتهن للتفتيش إلا أنه لم يجدوا بحوزة أي منهن مخدرات، وأبانت بأنه وبمواصلة القوة التفتيش تم العثور على الحبوب المخدرة المعروضات مخبأة داخل حمالة صدرها، ليتم القبض عليها بعد أن أفادت السلطات بأنها تقوم ببيع الحبوب المخدرة وتعاطيها كذلك . في وقت أنكرت فيه المتهمة أمام القاضي أنها أقرت بالتحريات بيعها المخدرات مطلقاً – وإنما أفادتهم بأنها تتعاطها فقط، كاشفاً عن تسجيل اعتراف قضائي للمتهمة الأجنبية على ذمة الدعوى الجنائية.

فحص وعقار مخدر

في ذات الوقت كشف المتحري للمحكمة عن إرساله المعروضات للمعامل الجنائية للفحص المختبري واتضح بعد فحصها بأنها عبارة عن حبوب الكوز موز وهي مخدرة وعقار طبي يستخدم كراخي للعضلات ومدرج في الجدول الثالث لقانون مكافحة المخدرات النافذ، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة بأنه وعقب استجواب المتهمة وجهت النيابة المختصة لها تهمة بمخالفة نص المادة (15/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 94م وإحالتها للفصل القضائي.

قبض ومعلومات ونشاط

في سياق متصل مثل المُبلِّغ وشاهد اتهام نظاميان كذلك أمام المحكمة وأفادا بأنه تم القبض على المتهمة الأجنبية إثر ورود معلومات بنشاطها العشوائي في توزيع وتجار المخدرات الكوزموز بمنطقة القبض عليها جنوب الخرطوم، وأشارا إلى أنه تم رصد المتهمة ومن ثم إيقاعها بواسطة مصدر أوهمها بشراء (52) حبة مخدرة منها لتتم مداهمتها وحينها حاولت إخفاء الحبوب داخل حمالة صدرها إلا أنه وبالتحري الميداني معها أرشدت السلطات على صدرها واستخرجت الحبوب المخدرة منه، ليتم اقتيادها لقسم الشرطة وتحرير بلاغ ضدها وإحالتها للمحكمة . فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى لموالاة السير في إجراءاتها بعد أن استجوبت المتهمة وأنكرت اتجارها بالبيع في الحبوب المخدرة وأقرت بتعاطيها فقط .

إقرار بالاتجار في الخمر

في ذات السياق استجوبت المحكمة المتهمة وأقرت بامتهانها تجارة بيع الخمر البلدي (العرقي) وذلك بمنزلها الكائن جنوب العاصمة الخرطوم، حيث فاجأت المتهمة الجميع بقاعة المحاكمة أمس، وذلك بإقرارها بامتهانها تجارة وبيع الخمر البلدي وذلك عندما كان يدون قاضي المحكمة محمد سرالختم عثمان، بياناتها الشخصية بمحضر محاكمتها في قضية اتجار في المخدرات واستفسرها عن اسمها كاملاً وديانتها وعمرها ووقتها إجابته بصورة عادية وعندما وصل القاضي لسؤاله الأخير مستفسراً عن مهنتها هنا كانت المفاجأة المدوية وقالت المتهمة:( يامولانا أنا ببيع عرقي)، حينها ضج الحضور بقاعة المحكمة بهمهمات لايعرف محتواها سوى أنهم مندهشون حقاً لجرأتها وإقرارها علنية أمام القاضي ببيعها الخمر البلدي.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة