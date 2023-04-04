بعد ساعات من حادثة ضابط الجيش .. مقتل شرطي على يد مسلحين





قتل العريف شرطة نورالدين محمد سيف الدين في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين بمحلية مرشنج شمال نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور على أيدي مسلحين مجهولين أطلقوا عليه الرصاص واخذوا سلاحه أثناء سيره من منزله إلى قسم شرطة المحلية.

وأكد عم القتيل الرائد شرطة خالد سيف الدين مقتل إبن شقيقه.

وقال شاهد العيان محمد إبراهيم بشير لدارفور 24 ان مسلحين ملثمين أوقفوا القتيل داخل أحد أحياء المدينة وطالبوه تسليمهم السلاح لكنه رفض فأطلقوا عليه وابلاً من الرصاص وأردوه قتيلاً وفروا إلى جهة مجهولة.

وشهدت مدينة نيالا أمس الاول مقتل العقيد ركن عبدالعظيم عيسي مصطفي الذي يتبع للقوات المسلحة أمام منزله بحي عباد الرحمن شرقي نيالا من قبل مسلحين حاولوا نهب سيارة عسكرية كان يقودها.

صحيفة الصيحة