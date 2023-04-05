جرائم وحوادث

بالفيديو.. صراخ ولكمات.. اعتداء نساء على معلمات بالضرب داخل مدرسة يثير الجدل

2023/04/05
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وثق مقطع فيديو لحظة اعتداء سيدات على معلمات بالضرب في إحدى المدارس الثانوية بمحافظة البصرة، بالعراق.

وأظهر الفيديو أم إحدى الطالبات وهي تعتدي بالضرب على الكوادر التدريسية، لأن المديرة كانت وجهت الطالبات بعدم ارتداء الكمامة لكون بعضهن يضعن مواد تجميل وهذا لا يتناسب والجو الدراسي.
وأثناء التفتيش رفضت إحداهن خلع الكمامة، فتم تحويلها للإدارة وتوبيخها. إلا أن والدة وأقارب الطالبة يعملون في حانوت المدرسة ذاتها، ولم يبررن ما حصل، فلجأت الطالبة لوالدتها، حيث قامت الأخيرة بالاعتداء على الكادر التدريسي.
وأظهر الفيديو صراخا وضربا ولكما من ذوي الطالبة للمعلمات والكادر.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق، صدور أوامر قبض بحق النساء اللواتي تهجمن على على المعلمات وفتح تحقيق في الواقعة.

 

صحيفة المرصد

2023/04/05