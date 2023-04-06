حريق ضخم قرب خط أنابيب البترول القومي وإجراءات عاجلة





أعلنت قوات الدفاع المدني بولاية نهرالنيل مساء أمس من اخماد حريق مجهول المصدر شبّ في كبري التحدي (عطبرة) بالقرب من خط انابيب البترول القومي ومحطة كهرباء الضغط العالي، وحسب المكتب الاعلامي لشرطة الولاية أن الحريق مجهول المصدر شبّ في أشجار المسكيت والنخيل الواقعة أسفل كبرى التحدى الرابط بين محليتي عطبرة والدامر، وفور ورود أنباء الحريق تحركت للموقع قوات الدفاع المدني بالولاية بعربيتي إطفاء مجهزة إحداهما تتبع للدفاع المدني محلية الدامر والأخرى تتبع للدفاع المدني محلية عطبرة، وقاد عمليات الإطفاء اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية وأشرف بنفسه على تعامل هذه القوات مع الحريق، في حضور كل من السادة مديري الدوائر ومدير شرطة السكة حديد ومديري شرطة محليتي عطبرة والدامر ومدير قوات الدفاع المدني بالولاية، وأوضح المكتب الإعلامي أن القوة تمكنت في وقت وجيز من السيطرة على النيران رغم صعوبة موقع الحريق وإحاطة الحشائش بأبراج الكهرباء وقرب النيران من خط أنابيب البترول القومي، وأشار إلى أن العملية جسدت ملحمة بطولية جنبت الولاية كارثة كبرى، الجدير بالذكر بأنه لم تتضح أسباب الحريق حتى الآن وتفيد المتابعات أن الإجراءات القانونية اللازمة تم إتخاذها ومباشرة التحريات لمعرفة الأسباب وما إذا كانت عرضية أو بفعل فاعل، واستبقت لجان المقاومة مواكب 6 أبريل بتظاهرات ليلية في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم.

صحيفة الجريدة