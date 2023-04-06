بالفيديو.. مسلسل عائلة سمبسون الكرتوني الشهير يتوقع اعتقال ترامب قبل 29 عاماً





ترجمة حصرية : توقع المسلسل الكرتوني الشهير عائلة سمبسون اعتقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل 29 عاما .

واشتهر العمل The Simpsons بتقديم “تنبؤات” دقيقة بشكل لا يصدق.

وتناول المسلسل في إحدى حلقاته عام 1994 استجواب الرئيس السابق دونالد ترامب، كما تناول في نفس الحلقة الضجة التي صاحبت فيلم باربي لجريتا جيرويغ الجاري حاليا.

ورأى رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الأحداث الحالية لا تختلف كثيرا عما حدث في حبكة حلقة 1994 من “عائلة سمبسون”.

وكان المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ قد وجه إلى ترامب 34 تهمة جنائية لتزوير سجلات تجارية وارتكاب فضائح جنسية.

اعتقال ترامب مسلسل سمبسون pic.twitter.com/qpcK4VjMXR — ريري شو (@RehamAlla2) April 6, 2023

صحيفة المرصد