ضبط بضائع مهربة بالفاشر بقيمة 80 مليون جنيه





تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال دارفور من ضبط شاحنتين في طريق الطينة تحملان بضائع مهربة بجانب أجهزة موبايل تقدر قيمتها بحوالي ٨٠ مليون جنية سوداني،وثمن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بقوات الجمارك اللواء مزمل علي عباس عمل إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال دارفور وضبطياتهم المتلاحقة التي تدل على اليقظة والفطنة و استشعار المسئولية في حماية الإقتصاد الوطني،من جانبه قال مدير دائرة شئون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب العميد عمر محمد أحمد الأنصاري أن قوات مكافحة التهريب المنتشرة في كافة الولايات بالمرصاد لكافة حالات التهريب والعمل بمهنية عالية وفق خطط مدروسة للقضاء على فاقد الإيرادات الجمركية وضبط كافة حالات التهريب،وفي ذات السياق قال مدير إدارة مكافحة التهريب ولاية شمال دارفور العقيد عصام شمشوم أن قواته ومن خلال عملها على محاربة التهريب تمكنت من ضبط عربتان في طريق الطينة تحمل العربة الأولى عدد (٢٤٠٠) قطعة صابون وعدد (١٩٩) كرتونة مشروب (مالتينا) بجانب عدد (١٨٥٠) جهاز موبايل، وأفصح شمشوم عن مخالفات العربة الثانية وهي عبارة عن عدد (٤٧٧) كرتونة صابون وعدد (٦٦٢) كرتونة مشروب مالتينا وعدد (٤٣) جوال جنزبيل ومواد غذائية أخرى، مشيراً إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أربعة متهمين ووسيلتي النقل والبضائع.

صحيفة الجريدة