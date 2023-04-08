مداهمة أكبر مصنع يعيد تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية





كشفت مصادر عن ضبط أكبر مصنع يعيد تعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية بالسوق الشعبي أم درمان، وحسب المصادر تعود تفاصيل الضبطية بأن معلومات توفرت لدي مباحث فرعية أمدرمان وغرفة متابعة العمليات بمحلية أمدرمان تفيد عن وجود مصنع يقوم بإعادة تغليف المواد الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقة السوق الشعبي امدرمان، تم رصد المعلومات ومتابعتها بواسطة المباحث وبعد التأكيد من المعلومات تم تشكيل تيم ميداني مختص من الفرعية تحت اشراف مباشر من مدير إدارة المباحث الجنائية لواء عبدالله عبدالرحمن، وتمت مداهمت المصنع والقبض على صاحبه و 8 من المتهمين، وتم تحريز كمية كبيرة من المواد الغذائية شملت (أرز، عدس، فاصوليا، زيت، جوالات فارغة، وتقدر كمية المضبوطات بحوالي 30 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، ودونت البلاغات تحت المواد 21/82/88، من القانون الجنائي، وقامت الشرطة بالإجراءات الفنية بإحضار ضابط صحة من محلية أمدرمان لمعاينة المصنع وتمت مخاطبة وزارة الصحة والأدلة الجنائية حول المعروضات التى وضعت لصالح البلاغ، وتمت الإجراءات الصحية بواسطة الضابط الإداري بالصحة بالمحلية عبد الرحمن عمر وحجز كل المعروضات بعد المعاينة وفق قانون الصحة والنظام الصحي المحلي.

صحيفة الجريدة